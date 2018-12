Solides Budget für Fischenthal

«Wie die meisten Gemeinden im Kanton hat sich auch Fischenthal bei der Budgetplanung dafür entschieden, diese Änderung zu ignorieren» Barbara Dillier (parteilos), Finanzvorständin Fischenthal

Die Fischenthaler Gemeindeversammlung am Freitagabend war eine Premiere. Zum ersten Mal leitete die neue Gemeindepräsidentin Barbara Dillier (parteilos) die Versammlung. Als Finanzvorständin präsentierte sie den 63 Stimmberechtigten auch gleich das einzige Geschäft des Abends: den Voranschlag für das Jahr 2019.

«Das Budget ist in verschiedener Hinsicht speziell», sagte Dillier gleich zu Beginn. «Speziell erfreulich ist natürlich der grosse Ertragsüberschuss.» Bei einem Aufwand von 20,8 Millionen Franken und einem Ertrag von 22,6 Millionen Franken resultiert ein Plus von 1,79 Millionen Franken. «Diese Zahlen sind vor allem auf zwei einmalige Sondereffekte zurückzuführen.» Einerseits rechnet der Gemeinderat im kommenden Jahr mit überdurchschnittlich hohen Einnahmen aus den Grundstücksgewinnsteuern von 1,1 Millionen Franken. Andererseits muss Fischenthal wegen der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 520'000 Franken weniger Abschreibungen tätigen.

Konflikt um Ressourcenausgleich

Die Umstellung auf HRM2 hatte aber noch andere Auswirkungen. «Wie sie vielleicht aus den Medien mitbekommen haben, hat die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs für grosses Aufsehen gesorgt», sagte Dillier. Das Geld aus dem kantonalen Finanzausgleich wird jeweils erst mit zwei Jahren Verzögerung ausbezahlt. Neu müssen die Gemeinden darum eine Prognose machen, wie viel sie in zwei Jahren erhalten werden und den entsprechenden Betrag auf der Ertragsseite abziehen. Diese Änderung führt im Budget 2019 zu einer Verzerrung.

«Wie die meisten Gemeinden im Kanton hat sich auch Fischenthal bei der Budgetplanung dafür entschieden, diese Änderung zu ignorieren», so Dillier. Inzwischen ist im Kantonsrat eine parlamentarische Initiative lanciert worden, um die Änderung rückgängig zu machen. Dennoch kam Anfang November die Anweisung des Kantons, die Änderung sei in der aktuellen Budgetrunde umzusetzen (wir berichteten). In den letzten Wochen wurde das Budget auch in Fischenthal darum nochmals angepasst. Mit dem zusätzlich geforderten Abgrenzungswert von 454'000 Franken, reduziert sich der Ertragsüberschuss somit auf 1,34 Millionen Franken.

Ausgaben für Schule steigend

Die Ausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr in den meisten Bereichen leicht an. Beim Personalaufwand sind 290'000 Franken mehr eingeplant. Grund dafür sind höhere Pensen in der Schule und externe Hilfe auf der Verwaltung, im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2. Der Sachaufwand steigt um 700'000 Franken wegen der Beschaffung eines neuen EDV-Systems auf der Verwaltung sowie Strassenunterhalt und Winterdienst. Im Bereich Gesundheit steigen die Kosten um rund 300'000 Franken. Dieser Mehraufwand entsteht vor allem in der Pflegfinanzierung und der sozialen Wohlfahrt.

Auf der Ertragsseite steigen aber auch die Steuereinnahmen um rund 1,3 Millionen Franken. «Dies dank der stabilen Wirtschaftslage und weil der Fahrkostenabzug FABI reduziert wird», so Dillier. Der Ressourcenausgleich fällt dafür tiefer aus als im Vorjahr. Dieser richtet sich nach den Steuereinnahmen. Da Fischenthal 2016 den Steuerfuss von 134 auf 124 Prozentpunkte senkte, erhält die Gemeinde dieses Jahr weniger Geld aus dem Finanzausgleich.

Im kommenden Jahr sind zudem Investitionen in der Höhe von 1,5 Millionen Franken geplant. Der grösste Posten sind 700'000 Franken für die letzte Tranche der Schwimmbadsanierung.

Steuerfuss bleibt gleich

«Angesichts dieser erfreulichen Zahlen fragen sie sich vielleicht, warum wir den Steuerfuss nicht senken», sagte Dillier. Da das Plus auf speziellen einmaligen Faktoren beruhe, halte der Gemeinderat eine Steuersenkung nicht für sinnvoll. Zieht man die Spezialfaktoren ab, resultiert ein bereinigter Ertragsüberschuss von 20'000 Franken. «Darum möchten wir den Steuerfuss auf demselben Niveau wie im Vorjahr belassen.»

Damit waren die Stimmbürger offenbar einverstanden. Niemand wollte das Wort ergreifen und so ging Dillier schliesslich zur Schlussabstimmung über. Die Fischenthaler stimmten dem Budget 2019 und dem unveränderten Steuerfuss von 124 Prozentpunkten mit grossem Mehr zu.

Kirchgemeindeversammlung



Vor der Gemeindeversammlung fand noch die Versammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Fischenthal statt. Auf der Traktandenliste stand das Budget 2019. Diese sieht bei einem Aufwand von 514'000 Franken und einem Ertrag von 235'000 Franken einen durch die Steuern zu deckenden Aufwandüberschuss von 279'000 Franken vor. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 14 Prozent rechnet die Kirchgemeinde mit einem Steuerertrag von 255'000 Franken. Der Rest des Aufwandüberschusses von rund 24'000 Franken, wird dem Eigenkapital entnommen. Investitionen sind 2019 keine vorgesehen. Die Fischenthaler Stimmbürger stimmten dem Budget 2019, dem Steuerfuss und der Entnahme aus dem Eigenkapital ohne Gegenstimme zu.