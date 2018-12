Ueli Maurer kommt mit dem Gesamtbundesrat in die Region

Person vo de Wuche

Ueli Maurer amten zum zweiten Mal in seiner Karriere als Bundespräsident. Die Vereinigte Bundesversammlung hat den Hinwiler SVP-Politiker am Mittwoch mit 201 von 209 gültigen Stimmen in das Amt gewählt. «Es wäre schön, wenn wir gemeinsam in diesem Jahr etwas Spass und Vergnügen ausstrahlen würden», sagte Maurer. Im SRF-Interview verriet er, dass er mit dem Gesamtbundesrat für eine Sitzung in den Kanton Zürich kommen werde.

Die «Wucheblick»-Redaktion findet, dass Maurer die Region noch weiter eingrenzen und die Sitzung in den Bezirk Hinwil verlegen darf.