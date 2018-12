Stiftungsdirektor des Reha-Zentrums geht in den Ruhestand

Am 1. Juli 1998 begann Thomas Kehl seine Tätigkeit als Chefarzt bei der früheren Höhenklinik in Davos. «Seine fachliche Kompetenz und seine langjährige Erfahrung waren von Beginn an einen Gewinn für Patienten, Mitarbeitende und Stiftung», schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung.

Nach erfolgreichem MBA-Abschluss an der Universität St. Gallen wurde Thomas Kehl im Jahr 2001 zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt. Während 16 Jahren leitete er in dieser Position die operativen Geschäfte der Zürcher Reha-Zentren.

Stiftungsdirektor nur noch bis Ende Jahr

Im September 2017 übergab er diese Aufgabe an seinen Nachfolger Markus Gautschi und übernahm die Funktion des Stiftungsdirektors, die er noch bis Ende Jahr ausüben wird.

Thomas Kehl habe die Ausrichtung und Strategie der Zürcher Reha-Zentren in den letzten zwei Jahrzehnten massgeblich geprägt, heisst es weiter in der Mitteilung.