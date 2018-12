Rütner Zauberer mit Traumstart

Wie macht er das? Die Frage war an der Premiere von Peter Marveys Show in der Maag Halle in Zürich beim Publikum omnipräsent. Einfach abschalten, ohne dabei zu überlegen, sei fast nicht möglich, sagt etwa Schauspielerin Bigna Körner («Der Bestatter»). Und Ernesto Graf von Karl's Kühne Gassenschau glaubt, dass man in ganz Europa keine solche Show sehen könne.

Peter Marvey präsentiert sein Programm mit befreundeten Magiern bis zum 29. Dezember in der Maag Halle. Der Zauberer hat sich sein ganzes Handwerk in Rüti beigebracht, wo er aufwuchs und bis vor einigen Jahren noch lebte. Heute ist er in seinem Magic House in Feusisberg zuhause.