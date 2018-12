Petra Orlando geht und kommt

Den Überblick bei der Fischenthaler Schule zu behalten ist nicht ganz einfach. Die Vorkommnisse dieses Jahres in der Schulleitung und in der Schulpflege reihten sich rasant aneinander (siehe Box). Nun ist die Geschichte um ein Kapitel reicher: Petra Orlando (parteilos) kandidiert für das freigewordene Amt der Schulpräsidentin. In diversen Haushalten der Gemeinde Fischenthal landet diese Woche ein Wahlflyer, der die Kandidatin als «engagiert, motiviert, erfahren» umschreibt.