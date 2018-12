Ein neues, aber kein fremdes Gesicht im Restaurant Sternen

Lieber im Dorf als in der Stadt

Restaurants fungieren in kleineren Gemeinden häufig als Treffpunkt der Bevölkerung, viele Vereine nutzen die Lokale um ihre Feste zu feiern. Güney Kayalibal schätzt diese Dorfkultur sehr und ist selbst Mitglied in zahlreichen Vereinen in der Region, allerdings wohnt er nach wie vor in Bergdietikon im Kanton Aargau. «Mein Arbeitsweg ist also relativ lang, aber daran habe ich mich gewöhnt», sagt er. Bereits seit 12 Jahren ist der 37-Jährige im «Dörfli» tätig und kennt mittlerweile praktisch jeden Gast beim Namen.