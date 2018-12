Egger Weihnachtsmarkt abgesagt

Am Sonntag hätte in Egg der Weihnachtsmark stattfinden sollen. «Gemäss Meteo Schweiz ist am Sonntag mit starken Sturmböen zu rechnen. Aus diesem Grund findet der Weihnachtsmarkt nicht statt», heisst es im Newsletter der Gemeinde. Der Sonntagsverkauf werde aber wie geplant durchgeführt.

Laut Meteonews zieht in der Nacht auf Samstag eine Kaltfront über die Schweiz hinweg. Im Flachland gibt es starken Südwestwind. Das Wochenende ist nachher weiterhin von starken Westwinden geprägt, heisst es weiter. Sturmböen sind gehäuft an exponierten Stellen, jedoch auch im Flachland möglich. Am Sonntag kommt es erneut zu starken Regengüssen, teils mit Mengen bis 100 Litern pro Quadratmeter. jen