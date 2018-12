Akt der Zerstörung in Hinwiler Gemeindehaus

Auf dem Parkplatz der Gemeindeverwaltung Hinwil steht ein weisser Van der forensischen Spurensicherung. Der Zugang zum Haupteingang ist abgesperrt. Die Glastür des Haupteingangs selber: Zertrümmert.

Durch das Einschlagen dieser Scheibe haben sich in der Nacht auf Freitag Vandalen Zutritt zur Gemeindeverwaltung Hinwil verschafft. Wahrscheinlich zumindest. Weitere Einstiegsoptionen habe er zumindest nicht gesehen, sagt der Gemeindeschreiber Roger Winter.

Randaliert wurde allerdings nicht nur im Eingangsbereich, sondern im ganzen Haus. Die unbekannte Täterschaft hat im Gemeindehaus Fenster zertrümmert, Türen aufgebrochen und Mobiliar sowie Infrastrukturen zerstört. Ob auch geklaut worden sei könne man erst am Montag abschliessend feststellen, wenn alle Mitarbeiter an die Arbeitsplätze zurückkehren, sagt Winter. Fest steht, dass der Sachschaden beträchtlich ist.

«Beziffern können wir die genaue Höhe des Sachschadens natürlich noch nicht», so Winter. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich beläuft sich der Sachschaden aber auf über 100'000 Franken. Die Büros sind abgesperrt.

Die Konsequenz des Einbruchs mit Vandalenakt ist nebst dem Schaden, dass die Verwaltung den ganzen Freitag geschlossen bleibt. Laut Winter findet aktuell die Spurensicherung statt. Aufrechterhalten wird am Freitag laut einer Mitteilung auf der Gemeindwebsite lediglich das Bestattungsamt. Dieses erreicht man von 7.30 Uhr bis 14 Uhr unter 079 715 02 31. Laut Winter wird die Gemeindeverwaltung am Montag den Betrieb wieder normal aufnehmen.

Im Erdgeschoss saugt ein Mann in grauer Kleidung den Boden. Neben dem Haupteingang wurde offenbar auch auf die Scheibe des Liftschachtes eingedroschen. Vor dem abgesperrten Eingang stehen einige Mitarbeiter, die nicht in ihre Büros können. Einer lässt ein Foto von sich und der zerschlagenen Tür machen.

Entdeckt hat den Einbruch der Leiter des Hinwiler Steueramts, Daniel Winiger. Er traf das verwüstete Gebäude an, als er um 5.30 Uhr zu Arbeiten beginnen wollte. «Ich finde das absolut primitiv», sagt er. Erschrocken oder in Panik geraten sei er aber nicht. «Das ist halt ein Einbruch. Mich schockiert man nicht so schnell.» Die Infrastruktur des Steueramts sei unbeschädigt gelassen worden. Seine Mitabeiter hätten zwar trotzdem frei. «Ich werde aber arbeiten.»

Die Kantonspolizei sucht derweil Zeugen, die Angaben über diese Angelegenheit machen können. Diese können sich über die Nummer 044 247 22 11 mit der Polizei in Verbindung setzen.