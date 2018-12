Kinderzoo Rapperswil plant neue Seelöwen-Anlage

Die Himmapan Logde im 2015 brachte Knies Kinderzoo in die Welt der Eventgastronomie. Nun könnte ein weiterer Schritt in diese Richtung erfolgen, wie die Linth-Zeitung in einem Artikel schreibt. Ein geplantes neues Otarium solle künftig nicht nur für Tier-Shows dienen, sondern für Anlässe diverser Art. Der Zeitung würden unveröffentlichte Baupläne vorliegen, wie diese schreibt.