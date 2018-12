Ein unterschätzter Weggefährte

Er ist seit jeher der treue Begleiter des Menschen. Wohl nicht so populär wie der Hund, aber aus unserer Geschichte dennoch nicht mehr wegzudenken. Als Lasttier hat er in der Weihnachtsgeschichte Maria nach Bethlehem getragen und ist damit fester Bestandteil des Krippenspiels. Auch der Samichlaus könnte so manche Säcke voller Mandarinen und Erdnüssen ohne die tatkräftige Unterstützung seines langohrigen Weggefährten – des Esels – nicht transportieren. Doch fühlt sich das Tier überhaupt wohl mit so viel kindlicher Aufmerksamkeit, die ihm am 6. Dezember jeweils zuteilwird?

Mit Vorurteilen abgestempelt

«Jeder bekommt leuchtende Augen, wenn er einen Esel sieht», so Désirée Stähli. Die Kindergärtnerin und Sozialpädagogin bietet in Winterthur Eseltherapien und einen Naturkindergarten mit den Langohren an. Ihre beiden Tiere, der elfjährige Tarzan und die 18-jährige Sunita, waren schon oft mit dem Nikolaus und dem Schmutzli unterwegs und fühlten sich dabei pudelwohl. «Esel sind perfekt für diese Aufgabe», ist sich Désirée Stähli sicher.