Eichhalde erhält Photovoltaikanlage

Besser hätte es für die Behörden in Wila nicht laufen können. Alle Geschäfte wurden deutlich angenommen. Einzig beim ersten Geschäft der Primarschulgemeinde kam Leben in die Versammlung. «Das ist eine Investition in die Zukunft», meinte Primarschulpflegemitglied Bruno Biagio zur Installation einer Photovoltaikanlage (PV) auf dem Dach des Schulhauses Eichhalde. Dafür beantragte er im Namen der Primarschulgemeinde einen Kredit in der Höhe von 300‘000 Franken.

RPK verlangte die Rückweisung