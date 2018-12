Welches «Sprüchli» sagen Sie dem Nikolaus am liebsten auf?

Am Donnerstag ist es wieder soweit. Der Samichlaus füllt die vielen Strümpfe mit Nüssen, Mandarinen und anderen Leckereien. Haben die Winterthurer für den Mann mit dem weissen Bart auch ein «Samichlaus-Sprüchli» parat? «Züriost» hat nachgefragt.

Simea, 4, Henggart

«Hoi Samichlaus du luschtige Maa, ich han mich gfreut hüt zu dir zgah. Ich bin immer ganz ä Liebi gsi, drum hoff ich du häsch au öppis däbi. Mir wünsched dir uf all dinä Wägä ganz vill Freud und Gottes Sägä.»

Hansjörg Haug, 77, Effretikon

«Mir fällt kein Sprüchlein ein. Als Kind habe ich aber bestimmt welche aufgesagt. Allerdings hatte ich so Angst vor dem Samichlaus, dass er irgendwann nicht mehr gekommen ist.»

Theo, 2, Winterthur

«Ich habe ein ‹Sprüchli› für den Samichlaus gelernt: Sami Niggi-Näggi, hinder em Ofe stek i, gib mer Nuss und Bire, so chumm i wider füre.»

Rafaela Portmann, 20, Seen

«Ich könnte keinen ganzen Spruch mehr aufsagen. Als Kind hat man so viele in der Schule gelernt und an jedem Nikolaustag wieder vorgetragen. Jetzt habe ich sie aber all die Jahre nicht mehr gebraucht.»