Schweinerei auf dem Buchhalden-Spielplatz

Samstagnachmittag. Die Sonne wirft ihr goldenes Licht auf den Ustermer Schlosshügel. Am Morgen hatte es noch geregnet. Doch nun fühlt sich der November für einmal relativ warm an.

Das zieht die Leute aus ihren Häusern. Für Familien gibt es in Uster kaum einen idyllischeren Ort als den Spielplatz am Buchhaldenweg, wo die Kinder über Holzgerüste klettern und auf Schaukeln herumtollen können, während die Eltern es sich auf einem Bänkli gemütlich machen und das Alpenpanorama geniessen können.

Doch goldenes Sonnenlicht, Alpenpanorama, Kletterparcours in Ehren: Idylle treffen die Ausflügler an diesem Samstagnachmittag nicht an. Der Spielplatz ist übersäht mit Abfall. Kartonbecher, halbvolle Petflaschen und Bierdosen liegen überall herum, dazu Scherben, Papiersäcke so weit das Auge reicht.

«Was für Idioten werfen ihren Güsel einfach auf den Boden?» Ein Vater

«Das darf doch nicht wahr sein», schimpft eine Mutter und winkt ihr Kind herbei. «Da kann man ja nicht spielen. Alles voller Scherben. Wir gehen weiter.» Ein Vater ärgert sich ebenso. «Unglaublich. Da hat es ja überall Abfalleimer und die sind noch nicht einmal voll. Was für Idioten werfen ihren Güsel einfach auf den Boden?» Nach wenigen Minuten pfeift auch er seine Kinder zurück, nachdem ein Sohn sich mit Bier aus einer herumliegenden Dose vollgekleckert hat. «Absolut grauenvoll», sagt er und macht sich aus dem Staub.