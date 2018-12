Für Bio-Steinofenbrot ausgezeichnet

Seit August 2018 sind alle Brote aus der «palme» Bäckerei Bio Suisse zertifiziert. Dies habe das Team motiviert, Brote für die Bio Gourmet Knospe Qualitätsprämierung einzureichen. Dabei hat das Steinofenbrot der Bäckerei eine Note von 5.5 erreicht. Dies teilt die Stiftung zur Palme am Dienstag mit. Mit dem Resultat dürfe man «man äusserst zufrieden sein», heisst es in der Mitteilung.

Dieses Jahr wurden schweizweit 98 Produkte (Brot, Wurstwaren und geräucherte Fischprodukte) eingereicht. Davon haben 32 die höchsten Qualitätskriterien erfüllt und die Bio Gourmet Knospe erhalten. Alle Produkte wurden von einer unabhängigen Fachjury unter der Leitung eines Sensorikers in einer Blinddegustation verkostet und bewertet.

Eigenes Rezept

Die Rezeptur des Brotes sei vollumfänglich in der «palme» entstanden. «Die Ehrung ist ein grosser Dank für die tägliche Arbeit und das Engagement des ganzen Teams», schreibt die Stiftung weiter.

In der Bäckerei arbeiten drei Fachpersonen mit neun Menschen mit einer Beeinträchtigung zusammen. Nebst der agogischen Arbeit mit den Mitarbeitenden wird viel Wert auf qualitativ hochwertige Backprodukte gelegt. Zudem werden drei Lernende an den geschützten Arbeitsplätzen ausgebildet. Bekannt wurde die «palme» Bäckerei mit dem Trockengebäck, die vielerorts im Zürcher Oberland verkauft werden. Mittlerweile wurde das Angebot stetig erweitert. Die Produkte werden hauptsächlich an den Märkten und im stiftungseigenen Verkaufsladen palmino an der Hochstrasse in Pfäffikon verkauft. Das Steinofen Brot ist jeweils dienstags, donnerstags und samstags dort erhältlich.