Abschied nach 35 Jahren

«Das Unternehmen ist in der Umgebung eine Institution», sagt Beat Schläpfer ganz unbescheiden über die von ihm gegründete Firma Santop. Seit 1983 verkauft das in Wald beheimatete Unternehmen Hygiene-Artikel an Gasthäuser sowie Gross- und Kleinfirmen. Dahinter steht eine Tellerwäscher-Karriere: Angefangen hat Beat Schläpfer als Hausierer – im Privatkundenbereich. «Er ist mit einem Koffer von Tür zu Tür gegangen und hat Reinigungsmittel und später Seifen- sowie Papierspender verkauft», erzählt sein Sohn, Ivo Schläpfer.