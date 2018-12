Drei Frauen, ein Mann: Viola Amherd (CVP), Heidi Z'graggen (CVP), Karin Keller-Sutter (FDP) und Hans Wicki (FDP). So sieht die Ausgangslage für die Nachfolge von Johann Schneider-Ammann (FDP) und Doris Leuthard (CVP) im Bundesrat aus. Gewählt werden die neuen Bundesräte von der Vereinigten Bundesversammlung. Zu dieser gehören auch die Nationalräte.

Claudio Zanetti (SVP), Nationalrat aus Gossau, hat eine klare Vorstellung davon, was ein Bundesrat mitbringen muss: «Vor allem Liebe zur Schweiz und zu ihren freiheitlichen Werten.» Er meint bereits zu wissen, wer das Rennen um die beiden freien Sitzen machen wird: «Ich gehe davon aus, dass für den Sitz von Schneider-Ammann die Ständerätin Keller-Sutter nachfolgen wird. Alles andere wäre eine grosse Überraschung.»

Walliser Geschichten

Was die Nachfolge von Doris Leuthard angehe, halte er die Chance von Heidi Z’graggen, die er persönlich favorisiere, für intakt. Natürlich sei Viola Amherd eindeutig im linken Lager anzusiedeln, doch es sei fraglich, ob die SP und Grünen das Risiko eingehen wollten, dass noch «unappetitliche Walliser Geschichten» ans Tageslicht kämen.

«Wir hätten heute eine mittlere Staatskrise.» Claudio Zanetti, Gossauer Nationalrat (SVP)

«Man stelle sich bloss vor, Pierre Maudet, der Wunschkandidat der vereinigten Linken bei der letzten Bundesratswahl, wäre zum Nachfolger von Didier Burkhalter gewählt worden», sagt Zanetti. «Wir hätten heute eine mittlere Staatskrise.»

Keine Frauenquote im Bundesrat

Ob er mit den Kandidaten zufrieden sei, scheint für Nationalrat Zanetti irrelevant: «In unserem System sind die Parteien nicht darauf aus, sich gegenseitig zufriedenzustellen.» Wäre er allerdings ein traditioneller CVP-Wähler, würde er über diese Auswahl jedenfalls keine Freudentänze aufführen, sagt er.

Auch dass drei Frauen im Rennen sind, ist für Zanetti unerheblich. «Von mir aus kann der Bundesrat aus sieben Frauen bestehen, wenn diese für eine eigenständige Schweiz sind, den EU-Beitritt ablehnen und eine freiheitliche Wirtschaftspolitik betreiben».

«Eine Quote schränkt die Wahlfreiheit des Wahlkörpers ein.» Claudio Zanetti, Gossauer Nationalrat (SVP)

Aktiv fördern sollte man die Vertretung der Frauen im Bundesrat aber nicht, sagt Zanetti. Eine Quote würde seiner Meinung nach die Wahlfreiheit des Wahlkörpers einschränken. Sie sei undemokratisch und widerspräche der Bundesverfassung. «Nur wer eine politische Agenda verfolgt, über die er nicht offen streiten will, kann so etwas wollen.»

Sich selbst traut Zanetti das Amt des Bundesrats von seinen intellektuellen und sprachlichen Fähigkeiten her zu. «Es ist aber kein Wunsch von mir.» Er betrachte es als Teil seiner Lebensqualität, dass er sich frei im öffentlichen Raum bewegen oder ein Restaurant besuchen kann, ohne dass es jedes Mal ein Theater gebe oder er den Sicherheitsdienst um Erlaubnis fragen müsse.