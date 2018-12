Temperatur im Bus passt sich Anzahl Gästen an

Ein Busleben bei den Verkehrsbetrieben Zürichsee und Oberland (VZO) dauert laut eigenen Angaben 14 Jahre. In dieser Zeit leistet ein Bus rund 1,1 Millionen Kilometer. Zwölf der insgesamt 93 VZO-Busse haben ihr Pensionsalter jetzt erreicht, wie die Verkehrsbetriebe mitteilen. Zusammen haben sie 13‘200‘000 Kilometer im Zürcher Oberland und am rechten Zürichseeufer zurückgelegt.

Vor drei Jahren haben die VZO die Ausstattung ihrer Busse und deren Erscheinungsbild erneuert. Dass die neuste VZO-Busgeneration bei den Fahrgästen gut ankomme, zeigten die Resultate der letzten Kundenzufriedenheitsumfrage, schreiben die Betriebe weiter. «Die Leselampen über den Sitzen, die Umfeldbeleuchtung der Türschwellen und die USB-Ladestationen für Smartphones werden geschätzt.» Bis zum Jahresende könnten die Fahrgäste in zwölf weiteren Bussen von diesen Annehmlichkeiten profitieren. Die Flottenerneuerung erfolge in Etappen und sei bis ins Jahr 2022 abgeschlossen.

Temperatur wird automatisch angepasst

Uneinig sind sich die Fahrgäste laut Communiqué bei der Frage über die optimale Temperatur im Bus. «Einigen ist es im Sommer zu kühl oder im Winter zu warm.» In der Kundenumfrage seien aber auch exakt gegenteilige Meinungen abzulesen. Neu werde in den zwölf Bussen die Raumtemperatur daher automatisch an die Anzahl Personen angepasst, die sich im Bus befinden. «Dazu messen Sensoren andauernd das aktuelle Ladegewicht und variieren die Kühl- oder Heizstärke automatisch, je nach Anzahl Personen im Bus.» So werde im Winter ein voller Bus weniger stark geheizt als ein leerer, und im Sommer ein voller Bus stärker gekühlt, als wenn sich nur wenige Menschen darin befinden.

Einer der neuen Busse sei zudem mit einem Hybridantrieb ausgestattet, teilen die VZO mit. Ein Elektromotor unterstütze den Dieselmotor mit zusätzlicher Antriebskraft und reduziere damit den Dieselverbrauch um bis zu acht Prozent.