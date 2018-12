So soll Pfäffikons Zentrum dereinst aussehen

Im Pfäffiker Ortszentrum steht ein Entwicklungsschub an. Schon in wenigen Jahren könnte das gut 5000 Quadratmeter grosse Areal zwischen Bahnhof-, Gerichtshaus-, Hoch- und Bankstrasse neu überbaut werden. Wie der Gemeinderat mitteilt, haben sich die Grundeigentümer des Gebiets auf einen privaten Gestaltungsplan geeinigt. Während dieser beim kantonalen Amt für Raumentwicklung (ARE) zur Vorprüfung liegt, wird das Projekt in der Gemeinde öffentlich aufgelegt. «Die Bevölkerung hat bis Ende Januar Zeit, zu den Plänen Stellung zu nehmen», sagt Bausekretärin Sandra Freuler.