Nationalrat entscheidet über Anliegen von Egger Tierschützern

Das in Esslingen ansässige Network for Animal Protection (Netap) und die «Stiftung für das Tier im Recht» haben im Juni gemeinsam eine Petition bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht, die eine Kastrations-Pflicht für Freigängerkatzen, also Katzen, die in die Natur dürfen, fordert. Über 115‘000 Personen und 151 Organisationen unterstützen damals das Anliegen (wir berichteten).

Nun ist die Idee einen Schritt weiter. Nationalrätin Doris Fiala (FDP) hat Ende November eine Motion im Bundesrat eingereicht, die auch die Unterschriften der Egger Petition enthält.

Auf Facebook teilte sie das Motionspapier.