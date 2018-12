Mann mit Maske soll Primarschüler aufschrecken

«Der Mann hat meinen Sohn am Arm gepackt», schreibt eine Frau auf Facebook zu einem Bild des Briefes, den die Schulleitung der Primarschule Hasenbühl an die Eltern verschickt hat. Darin wird geschildert, dass in den letzten zwei Wochen mehrmals ein Unbekannter mit «auffallendem Signalement» auf dem Schulweg im Brunnenwiesenquartier von Kindern gesehen wurde. Er soll schwarze Kleider mit Kapuzenpullover und eine weisse Maske tragen.