Grünes Licht für neue Siedlung

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellte einen Antrag zum Budget 2019: Sie verlangte die Streichung der Investitionen in ein sogenanntes Catch-Ken-System in der Höhe von 47'000 Franken. Diese Geräte sollten der Gemeindepolizei künftig zur automatischen Erkennung von Auto-Kennzeichen dienen. Laut dem Gemeinderat dienen sie der Kontrolle und schlussendlich der Automatisierung der Bussenverteilung von Autofahrern, die sich beispielsweise nicht an ein Fahrverbot halten.

Der Egger Souverän stimmte mit 174 Ja-Stimmen zu 11 Nein-Stimmen dem Antrag zu und sprach sich somit gegen das Catch-Ken-System aus. Da der Kostenpunkt aus dem Busget gestrichen wurde, verändert sich der Aufwandüberschuss auf 682’000 Franken.