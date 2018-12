Diebe durch Terrassentür eingestiegen

Diebe sind am Montag an der Erlenstrasse in Jona durch eine aufgedrückte Terrassentür in ein Reihenhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter haben Uhren im Wert von mehreren hundert Franken gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen auf rund 500 Franken.