Autoerkennungs-System stösst sauer auf

Vielleicht lag es an Tobias Bolliger (FDP), der am Montagabend seinen ersten Auftritt als Egger Gemeindspräsident an einer Gemeindeversammlung hatte, dass rund 200 Stimmbürger ihren Weg in den Hirschensaal fanden. Vielleicht lag es aber auch am reichen Apéro, der den Eggern jeweils an der letzten Gemeindeversammlung des Jahres in Aussicht gestellt wird. Womöglich waren es aber auch die drei Traktanden, zu denen sich die Egger äussern wollten, dass die Sitzplätze fast restlos gefüllt wurden.