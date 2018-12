«Zwei Frauen sollen in den Bundesrat nachrücken»

Hans Wicki, FDP-NW, hoert einem Votum zu, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 28. November 2018 im Staenderat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Hans Wicki wurde ebenfalls von der FDP ins Rennen geschickt.

ALESSANDRO DELLA VALLE / Keystone