«Sechs Männer und ich»

Sie fühle sich wie ein Krieger, sagte Rosmarie Zapfl kurz bevor der «Lunch-Talk» am Montagmittag live ging. Moderator Stefan Nägeli zählte gerade «all die Kämpfe» auf, die die Pionierin der Frauenpolitik in ihrer Karriere ausgefochten hatte. Bescheiden fügte die Rütnerin an: «Vor mir gab es aber noch viele andere Frauen, die mit ihren Kämpfen ganz böse dran gekommen sind.» Frauen, die beispielsweise an der Uni Zürich studieren wollten, seien beschimpft und von ihrer Familie verstossen worden.