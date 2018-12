Rund 80 Illnau-Effretiker begrüssten die Chläuse

Am Samstagabend um 17.30 Uhr wurde der St.Nikolaus von den Kindern und ihren Eltern am Waldrand im Tannacher willkommen geheissen. Trotz des starken Regens kamen rund 80 Besucher an das traditionelle Treffen. Drei Esel begleiteten die Chläuse beim Umzug.

Auf dem Märtplatz in Effretikon angekommen, wurde jedes Kind mit einem Nusssäckli beschenkt .Sprüchli und nette Verse wurden den Chläusen aufgezählt. Die Kinder wussten das persönliche Treffen mit dem St.Nikolaus ehrfürchtig zu schätzen.