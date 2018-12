Falsche Ortstafel sorgt für Kopfschütteln

Barbara Tudor staunte nicht schlecht, als sie am Sonntag, 18. November von Ottikon Richtung Grüt unterwegs war. «Ich sass auf dem Beifahrersitz und schaute zum Fenster raus», erzählt die 43-Jährige. «Und als wir am Schild am Dorfausgang vorbeifuhren, meinte ich, einen Schreibfehler gesehen zu haben.»

Sie habe ihren Mann gebeten, noch einmal umzudrehen und anzuhalten. Und tatsächlich: Auf dem Schild stand Grütt statt Grüt.