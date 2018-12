Ein neuer Markt in Uster für Arbeitstätige

Es scheint dieser Tage so, als befinde sich die Stadt Uster in einem nicht enden wollenden Märt-Taumel: Wenige Tage nach dem Uster Märt mit mehreren zehntausend Besuchern und kurz vor Beginn des neu konzipierten Weihnachtsmarktes im Stadtpark, kommt es auch auf politischer Ebene zu einer Art Markt-Offensive: Im Rahmen der Budgetdebatte hat das Ustermer Parlament am Montagabend entschieden, dass es in Uster künftig einen Samstag-Markt geben soll.