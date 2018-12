Die Stadt lässt Alterswohnungen bauen

Mindestens 62 Jahre alt, seit fünf oder mehr Jahren in der Stadt Dübendorf wohnhaft, Paare bevorzugt: Das sind die Vorgaben, welche künftige Mieter der Alterswohnungen an der Tulpenstrasse erfüllen müssen. Die 13 Wohnungen werden derzeit gebaut – wohl von den meisten Dübendorfer unbemerkt. Denn die Baustelle befindet sich gut versteckt zwischen dem Betriebsgebäude der städtischen Wasserversorgung und den Altliegenschaften entlang der Wallisellenstrasse beim Abzweiger in die Birchlenstrasse. Von der Unterdorfstrasse her verdeckt eine weitere Baustelle die Sicht.