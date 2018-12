Anträge für Waffenscheine werden kaum abgelehnt

10 Gesuche abgelehnt, 5500 Gesuche angenommen: Das ist die Bilanz des Kantons Graubünden bei den ausgestellten Waffenerwerbsscheinen seit 2008. Wer dort ein Sturmgewehr oder eine Pistole anschaffen will, erhält also fast immer die Erlaubnis dazu. In Basel-Stadt und Bern lag die Quote 2017 gemäss einer Tamedia-Umfrage bei vergleichsweise hohen 3,5 beziehungsweise 4 Prozent. Zürich lieferte keine Daten.

Nachfrage deutlich gestiegen

Die Hälfte der Kantone konnte oder wollte Zahlen liefern. Aus den eingegangenen Antworten geht hervor, dass die Ablehnungsquote überall maximal im einstelligen Prozentbereich liegt.

Das ist politisch brisant. Denn das Parlament hat im Herbst auf Druck der Europäischen Union eine Verschärfung des Waffenrechts beschlossen. Die Nach­frage nach Waffenerwerbsscheinen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im letzten Jahr wurden schweizweit fast 38’000 Scheine ausgestellt.

Vor fünf Jahren waren es noch gut 25’000. Mit einem Schein können bis zu drei Waffen erworben werden.