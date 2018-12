Mit den Shires zum Weihnachtsmarkt

Am Samstagnachmittag, pünktlich um 16.16 Uhr,startete der traditionelle Chlauseinzug in Winterthur. Der Umzug mit vielen Chläusen führt vom Obertor - Oberen Graben - Unterer Graben via Marktgasse und Obergasse in die Steinberggasse - Neumarkt - Weihnachtsmarkt.

Mit dabei war die Chlausgesellschaft mit Eseln, Einschellergruppe Goldingen, Fanfarenzug Hagnau aus Deutschland, Marschmusik-Formation, Rösslitram, Mr.Saxr, Tryke Chläuse, Harley Samichlaus Club und Landauer mit Shire Horse. Trotz regnerischem Wetter kamen viele begeisterte Besucher, um den Umzug zu sehen.

Airbrushen am Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt Winterthur bezaubert mit seinen festlich dekorierten Häuschen, wohlriechenden Köstlichkeiten und weihnachtlichen Artikeln. Kinder durften sich tolle Bilder auf die Wangen airbrushen lassen und es gab einen kleinen Märchenwald, der die Kleinen begeisterte.