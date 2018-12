Eröffnung der Schloss-Eisbahn versinkt im Regen

Am Sonntag startete die Schloss-Eisbahn Grüningen in ihre zweite Saison, die dieses Jahr zwei Wochen länger dauern wird (wir berichteten). «Der Aufwand vom Auf- und Abbau ist gross. Es muss sich lohnen», erklärt Martina Gradmann, Vizepräsidentin des Schloss-Eisbahn Vereins, die Verlängerung in die Sportferien hinein.