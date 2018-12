Ein Sprüchli für den Samichlaus erfordert Mut

Der Chlauseinzug in Uster wurde in diesem Jahr komplett verregnet. Kein Grund für die Kinder und ihre Eltern Zuhause zu bleiben. Viele Besucher begleiteten den Einzug der Chläuse, Schmutzlis und Esel in die Stadt Uster.

Einige Kinder trauten sich gar, für den Samichlaus ein Sprüchli ins Mikrofon zu sagen.