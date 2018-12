Ein Parlament für Volketswil

Mit einer Bevölkerung von über 18'500 Personen täte die Gemeinde gut daran, sich den Gepflogenheiten einer Stadt anzugleichen. Viel Städtisches hat Volketswil ja bereits: drei Autobahnanschlüsse (Gutenswil, Volketswil, Hegnau), eine grosse Industrie, mehrere Einkaufszentren...

Was dürfte man von den frischen Lokalpolitikern erwarten? Eine Motion gegen den Blitzkasten im «Hegnauer S»? Eine Petition für mehr Polizeipräsenz? Eine Anfrage, ob sich der neue Stadtrat für einen Bahnhof Volketswil stark machen wird? Aber auch so könnte die Traktandenliste der ersten Sitzung aussehen: eine Motion zum Kampf gegen Littering, eine Interpellation gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen in Aussenwachten, eine Anfrage zu «Zivilcourage – wann wird es gefährlich?» oder zu nächsten Schritten in Richtung Einheitsgemeinde. Letztere schenke ich Volketswil dann nächstes Jahr.