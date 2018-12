Die Lachsräucherin aus Wermatswil

Wenn man die Garage von Susi Ramseier betritt, riecht es stark nach Feuer. Die 62-Jährige betreibt hier eine kleine Lachsräucherei. «Meine Mini-Räucherei», sagt sie selbst. Dazu gehört in erster Linie ein Räucherschrank, in dem die grossen Lachsfilets wie in einem Backofen auf Gittern liegen. Zum Lachsräuchern ist Susi Ramseier durch einen Zufall gekommen.