Zweites Leben für geplatzte Veloschläuche

Aline Leutwiler, Schülerin an der Kantonsschule Zürich Nord stellte fest: «Die meisten Schläuche werden auf den Müll geworfen und anschliessend verbrannt.» Das ist deshalb problematisch, weil der Kunststoff für die Herstellung von Schläuchen unteranderem aus Erdöl besteht. Leutwiler und fünf Mitschüler, alle im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, gründeten deswegen das Unternehmen RundumRund, das aus kaputten Veloschläuchen Schlüsselanhänger herstellt. Am kommenden Chlausmärt in Dübendorf präsentieren sie sich der Öffentlichkeit an einem eigenen Verkaufsstand.