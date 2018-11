Schnee am 1. Advent? Fehlanzeige

Der meteorologische Winter startet am morgigen 1. Dezember ausgesprochen mild. Nach Restwolken zeige sich vor allem in der Zentral- und Ostschweiz vorübergehend die Sonne, teilen die Meteorologen von Meteonews mit. Gegen Abend erreiche uns aus Westen eine kräftige Westwindlage, die sehr milde und feuchte Luftmassen vom Atlantik her in den Alpenraum schaufelt.

Folglich erwarten uns bis am Montag stark bewölktes, windiges und zeitweise nasses Wetter. Mit stark auffrischendem Südwestwind steigen die Temperaturen auf milde 11 bis 15 Grad, und die Schneefallgrenze klettert auf 2000 bis 2300 Meter.

Dabei wäre beispielsweise in Wildberg beim Skilift Schafbüel alles bereit, um in die Saison zu starten: