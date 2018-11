Oberstufenschüler sollen Notebooks erhalten

Das kalifornische Zukunftsinstitut IFTF hat zusammen mit der amerikanischen Firma Dell untersucht, wie sehr die digitale Revolution Leben und Arbeiten in den kommenden Jahrzehnten verändern wird. In seinem Report prophezeit das Institut einen radikalen Wandel: So würden etwa 85 Prozent der Berufe des Jahres 2030 heute noch gar nicht existieren. Doch wie bildet man Schüler auf eine Berufswelt vor, von der man nicht genau weiss, wie sie einst aussehen wird?