Das ist das neue Baba Shrimps-Musikvideo

Das Musikvideo hat einen starken Roadmovie-Charakter. Wo habt ihr gedreht?

Andrea Ammann: Eine Sequenz haben wir zwischen First und Agasul gedreht. Und für den Schluss-Shot brauchten wir eine lange gerade Strecke. Höhe Kyburg gab es einen geeigneten Strassenabschnitt dafür. Auf dieser Ebene war der Sonnenstand für den Dreh ideal, weil wir Gegenlicht benötigt haben.

Was war die grösste Herausforderung am Set?

Die Organisation der Schlussszene war sehr aufwendig. Wir hatten nur einen kleinen Time-Slot, in dem die Schauspieler zur Verfügung standen und in der das Licht für den Sonnenuntergang stimmte. Ausserdem mussten wir für den Dreh zeitweise die Strasse sperren lassen. Da waren wir sehr froh, dass wir so kurzfristig eine Bewilligung der Gemeinde und des Kantons erhalten haben. Besonders spannend war für mich der Dreh mit dem Cine-Car: Das war ein Porsche Cayenne auf dem eine Kamera mit Stabilisator befestigt war. Der kam bei der Schlussszene zum Einsatz.