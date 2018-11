Leid und Heilung am Uster Märt

Ich darf meine Grenzen am heurigen Uster Märt ausloten. Ja, gerne, sage ich in der Redaktion zum Auftrag. Am Donnerstagnachmittag gehe ich hin, ohne meine Grenzen oder diejenigen des Uster Märts zu kennen. Es ist mein erster Uster Märt. Deshalb begleiten mich auch ein paar liebe Mitarbeiter zur Unterstützung – und mein Vorgesetzter zur Überwachung.