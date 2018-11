Ein «Flaggschiff» für Lindau

Fast drei Jahre lang stand das Rössli in Lindau leer. Nun erhält die Gemeinde wieder eine Dorfbeiz: Walter Alder und Quaisar Butt heissen die neuen Pächter. In Rekordzeit werden zurzeit die Vorratskammern gefüllt, die Küche revidiert und kleinere Renovationen vorgenommen. Bereits am 1. Dezember ist Tag der offenen Tür im Rössli.