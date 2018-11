Drei Brücken in Wila – drei schicksalsreiche Bauwerke

In Wila erinnert heute die seit Monaten ausgetrocknete Töss an frühere Zeiten: Im mittleren und oberen Tösstal fehlten bis in die 1830er Jahre Brücken vollständig. Wohl gab es Fussgängerstege, diese wurden aber immer wieder vom Hochwasser beschädigt oder fortgeschwemmt.

Tössbett war eine Fahrbahn