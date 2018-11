Budgetanpassungen verhindern Vorfinanzierung der Schulanlagen

Sowohl in Wald als auch in Dürnten sind in den nächsten Jahren grosse Bauprojekte bei den Schulanlagen geplant. In Wald betrifft es die Schulanlage Laupen, in Dürnten die Schule Bogenacker-Tannenbühl. Für beide baulichen Vorhaben wurde für die kommenden Gemeindeversammlungen ein Traktandum festgelegt, das die Vorfinanzierung sichern sollte (siehe Box). In Wald hätte man eine Maximalhöhe von 8 Millionen Franken festgelegt, in Dürnten 11 Millionen Franken.