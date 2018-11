Breiter Widerstand gegen Ustermer Info-Politik

In Uster herrscht Marktbegeisterung an diesem Donnerstagmorgen: Rund ums Stadthaus werden an den eben aufgestellten Ständen die letzten Handgriffe getätigt, die ersten Nideltäfeli gehen über den Tresen, der Marktschreier schreit sich warm. Die ganze Stadt scheint auf den Uster Märt fokussiert.