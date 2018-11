6. Klasse aus Rüti erhielt den fünften Rang

Der durchschnittliche Schulweg in der Schweiz beträgt zu Fuss 10 Minuten, sagt der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS). Trotzdem würde jedes zehnte Kind zur Schule chauffiert werden – Tendenz steigend. In zentrumsnahen sowie in einkommensstarken Gemeinden sei es gar jedes Dritte. Je mehr Autos pro Haushalt, desto mehr Taxifahrten würde gemacht werden. Gegen diesen Trend will der Verband angehen. Deswegen startete er die «walk to school» Aktionswochen.

Soviel Punkte Sammeln Wie Möglich

So funktioniert’s: Für jeden Tag, an dem die Kinder alle Schulwege zu Fuss zurücklegen (Hin- und Rückweg), erhalten sie einen Punkt. Falls der Schulweg eines Kindes zu lang ist, dürfen Teilstrecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Ältere Kinder können den Schulweg auch mit dem Fahrrad bewältigen. Für Begleitaktionen – zum Beispiel den Kindern etwas Zusätzliches zu dem Thema «Verkehr» beizubringen – erhalten die Klassen Zusatzpunkte. Am Ende der Aktionswochen werden die gesammelten Punkte zusammengezählt. Die fünf Klassen mit den meisten Punkten gewinnen einen Preis: Reka Rail Checks im Wert von 200 bis 500 Franken. Diese können sie für ihre nächste Schulreise verwenden.

Einer Der Glücklichen

Motiviert werden die Kinder von ihren Lehrerinnen und Lehrern. «Das ist nicht ganz einfach», sagt Fabian Bergmann. Er unterrichtet die 6. Klasse im Schulhaus Ferrach in Rüti, die an den Aktionswochen den 5. Platz belegte. Dafür haben sie 200 Franken in Reka Rail Checks erhalten. «Es hat eine Weile gedauert, bis sie sich der Idee angefreundet hatten.» Zuerst wären die Schüler überhaupt nicht motiviert gewesen. Relativ viele hätten die Aktion doof gefunden. «Doch nach den ersten Tagen ging es dann schon», sagt Bergmann. «Es gab mehrere Klassen, die die Maximalpunktezahl erreicht haben. Deswegen wurde ausgelost. Wir sind einer der Glücklichen die gewonnen haben.»

Der Lehrer hält die Aktion für etwas Zweckmässiges: «Damit können die Kinder gemeinsam in Gruppen oder auch alleine zur Schule gehen. Das lehrt sie einiges», sagt er. Zum Beispiel: Eigenständigkeit und Verantwortung. Ausserdem sei die frische Luft gut für die Gesundheit und Konzentration.

Die Kinder Haben Etwas Gelernt

Was die Kinder darüber hinaus gelernt hätten, sei allerdings nicht völlig abschätzbar. «Ob sie jetzt die Verkehrskompetenz haben, die sie später brauchen, da bin ich mir nicht sicher. Aber sie haben auf jeden Fall etwas über ihren Schulweg erfahren.» Die Klasse habe sich als Begleitaktionen einen Film darüber angeschaut, wie Kinder auf der ganzen Welt zur Schule kommen. «Das hat ihnen gezeigt, wie weit einige gehen müssen. Und die kurzen Wege, die sie laufen müssen, in die richtige Perspektive gebracht.» Es sei für sie unvorstellbar gewesen, dass manche mehrere Kilometer hinter sich legen würden, um am Unterricht teilnehmen zu können. «Das ist eine wichtige Lektion», sagt Fabian Bergmann.

Jetzt muss die Klasse nur noch entscheiden, was sie mit ihrem Gewinn macht. «Ich denke, wir werden das Geld für eine grössere Reise verwenden. Wohin es geht, haben wir noch nicht überlegt», sagt Bergmann. «Vielleicht nach Bern, den Landeshauptort anschauen.»