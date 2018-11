Totgesagte leben länger: Märtbalken macht weiter

In Uster sehen vor dem Beginn des Uster Märts viele Menschen rot. Sechs Meter über dem Boden steht eine lang gezogene Holzkonstruktion, die dieses Jahr wieder hunderte Feierwütige Oberländer anziehen wird: Der Märtbalken ist zurück und zwar mit neuem Gewand. Der neue weinrote Anstrich ist allerdings nur eine von vielen Änderungen am Märtbalken. Bereits letztes Jahr musste der Verein Balken-Team den Boden der Konstruktion austauschen. Dieses Jahr wurde das Fumoir im grossen Kubus stark ausgebaut und ist jetzt fast doppelt so gross wie vorher.