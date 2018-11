Der Brauverein bleibt dem Markt weiterhin fern

«Idyllische Adventsstimmung» soll am Freitag und Samstag in Pfäffikon herrschen. So preist der «Verein Pfäffiker Wienachtsmärt» den Weihnachtsmarkt auf seiner Webseite an. Hinter den Kulissen herrscht allerdings, wie schon letztes Jahr (wir berichteten), alles andere als Idylle.