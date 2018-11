Baustart für den Winterthurer Abenteuerspielplatz

«Jetzt hat endlich die spannende Phase begonnen.» Sandra Brülisauer und die weiteren Mitinitianten des Winterthurer Abenteuerspielplatzes können nach Jahren der Planung und auch des Kampfs endlich die Ziellinie sehen. Das Datum für die Eröffnung des Erlebnisparks für Kinder hinter dem Schützenweiher ist gesetzt: Sonntag, 16. Juni 2019.

«Nun sehen wir das erste Mal konkrete Ergebnisse unserer jahrelangen Arbeit.» Sandra Brülisauer, Initiantin des Abenteuerspielplatzes

Die erste Bauetappe läuft bereits. Die Bagger sind am Montag vor einer Woche angerollt. Ein lokales Gartenbauunternehmen schüttet den Lärmschutzwall zu den anliegenden Wohnhäusern hin auf, modelliert das Gelände und erstellt den Zaun, der den Abenteuerspielplatz umgeben wird. Heute Mittwoch erfolgte der symbolische Spatenstich. Kinder setzten sich in die Baumaschinen, um so ihren Segen fürs Projekt zu geben. «Nun sehen wir das erste Mal konkrete Ergebnisse unserer jahrelangen Arbeit», freut sich Sandra Brülisauer.

Gute Erschliessung ist zentral

Seit über acht Jahren träumen der Familienverein Wülflingen und der Elternverein Veltheim von einem Winterthurer Abenteuerspielplatz. «Am meisten Zeit nahm damals die Suche nach einem geeigneten Ort in Anspruch», erinnert sich Sandra Brülisauer, die seit Beginn beim Projekt mit dabei ist. Zuerst habe man sich in Wülflingen nach einem passenden Platz umgesehen.