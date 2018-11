217,6 Millionen für «Aufstartphase» des Innovationsparks

Lokalpolitiker sind skeptisch

Nebst den Medienvertretern waren auch die Gemeinderäte Patrick Walder (SVP) und Orlando Wyss (SVP) anwesend. Im Anschluss an die Medienkonferenz bekundeten diese Zweifel daran, dass die Stadt Dübendorf dereinst in dem Masse profitiert, wie es die Initianten versprechen. So zieht es Patrick Walder etwa in Betracht, dass die Stadt Dübendorf für Teile der Erschliessungsarbeiten, wie etwa für Strom- und Abwasserleitungen, mit aufkommen werden müsse.

Auch in Sachen Steuergelder sind sie nicht optimistisch: «Jene Unternehmen, die dereinst auf dem Innovationspark forschen und entwickeln, werden nur marginal besteuert.» Der Grossteil der Steuern würde bei jenen Firmen anfallen, welche die Produkte später herstellten. Orlando Wyss äusserte auch Bedenken in Bezug auf den im Gestaltungsplan festgelegten öffentlichen Verkehrsanteil von 60 Prozent. «In der Realität wird es eher das Umgekehrte sein, also dass der Individualverkehr 60 Prozent und der öffentliche Verkehr nur 40 Prozent ausmachen wird.»

Wyss ist der Ansicht, dass der Verpflichtungskredit von 217,6 Millionen Franken im Kantonsrat gute Chancen haben wird. «Wie bereits damals beim Gestaltungsplan für den Innovationspark wird wohl auch bei diesem Antrag die SVP als einzige Partei dagegen stimmen.» Er rechnet nicht mit einer Behandlung des Geschäfts vor Mitte 2019.