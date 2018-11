Uster soll mehr für die Artenvielfalt machen

Uster hat in den letzten Jahren ein stetes Bevölkerungswachstum verzeichnet. Bei verschiedenen Tierarten ging es in die andere Richtung. Nun wollen die zwei grünen Gemeinderäte Meret Schneider und Patricio Frei mit einer kürzlich eingereichten Motion, dass der Stadtrat die Artenvielfalt in Uster schützt und fördert.

«Die Stadt muss noch mehr machen. Die Zahl der Tiere soll zunehmen.» Patricio Frei, Gemeinderat (Grüne)